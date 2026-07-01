Bitcoin auf null? Lahontan Gold stabil! 800 Millionen USD warten in Nevada auf Abholung Drei der bekanntesten Investoren der Welt haben Bitcoin nie gemocht. Einer von ihnen warnt jetzt, die Kryptowährung werde auf null fallen. Der digitale (Pseudo-)Goldersatz gerät ins Taumeln, aber auch echte Edelmetalle durchlaufen aktuell eine …



