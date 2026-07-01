Wadephul setzt Südamerikareise in Argentinien fort
- Wadephul unterzeichnet Rohstoffabsicht in Buenos Aires
- Argentinien verfügt über Lithium Gold und Silber
- Deutschland diversifiziert Lieferketten weg von China
BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine Südamerikareise an diesem Mittwoch vor dem Hintergrund andauernder Kriege und Krisen in Argentinien fort. In der Hauptstadt Buenos Aires will der CDU-Politiker mit seinem Amtskollegen Pablo Quirno eine Absichtserklärung zur engeren Zusammenarbeit im Rohstoffbereich unterzeichnen.
Argentinien verfügt über bedeutende Rohstoffvorkommen. Derzeit machen Gold, Silber und Lithium etwa 95 Prozent der Bergbauexporte des Landes aus. Zudem entstehen derzeit weitere große Bergbauprojekte zur Förderung von Kupfer und Lithium. Lithium ist wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, die etwa in E-Autos, Smartphones und Laptops sowie in der Solar- und Windenergie verwendet werden.
Deutschland will bei Rohstoffen unabhängiger von China werden
Weil Deutschland sich beim Import solcher Rohstoffe unabhängiger von China machen will, setzt Wadephul bei seinen Gesprächen in Argentinien sowie anschließend in Brasilien darauf, die deutschen Lieferketten gerade bei für den High-Tech-Bereich wichtigen Seltenen Erden und kritischen Mineralien zu diversifizieren.
Argentinien gehört zusammen mit Brasilien, Paraguay und Uruguay zu den südamerikanischen Mercosur-Staaten, die seit Anfang Mai mit der EU eine riesige neue Freihandelszone bilden. Durch den schrittweisen Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll das Abkommen den Austausch von Waren und Dienstleistungen ankurbeln. In Deutschland werden langfristig große Chancen für die Autoindustrie, den Maschinenbau und die Pharmabranche gesehen.
In Buenos Aires will der Bundesaußenminister auch die Gedenkstätte Parque de la Memoria für die Opfer der Militärdiktatur und das Estadio Monumental des argentinischen Fußballclubs River Plate besuchen./bk/DP/he
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- 1973: 28 % in 5 Monaten
- 1975: 45 % in 20 Monaten (Ausreißer)
- 2006: 23 % in 5 Monaten
- 2008: 30 % in 7 Monaten
- 2020: 20 % in 7 Monaten
- 2022: 22 % in 6,5 Monaten
- Aktuell: 27 % in 5 Monaten
Die typische Korrektur: 23 %–30 % über 5–7 Monate.
Das Schlimmste ist vorbei."
Ich sehe das ähnlich, würde aber vorsichtig sein mit der Aussage, dass sich die Goldmarktlage bereits strukturell gegen Gold geändert hat.
Für mich ist erst einmal klarer: Der starke Aufwärtstrend ist gebrochen oder zumindest unterbrochen. Damit ist Gold kurzfristig nicht mehr in der einfachen Situation „Rücksetzer kaufen und laufen lassen“. Wer nach Trend handelt, braucht jetzt andere Kriterien: Bodenbildung, Rückeroberung wichtiger Marken, Realzinsen, Dollar, ETF-Flüsse und Zentralbankkäufe.
Bei möglichen Verkäufen durch Staaten wäre ich zurückhaltend. Ja, Liquiditätsdruck durch Energiepreise, Devisenbedarf oder geopolitische Spannungen kann Verkaufsdruck erzeugen. Aber daraus folgt noch nicht automatisch, dass Zentralbanken breit Gold verkaufen. Viele Staaten halten Gold gerade wegen Dollarzweifeln, Sanktionsrisiken und Vertrauensverlust im westlichen Finanzsystem.
Dazu kommt: Die BRICS-Staaten und andere Länder versuchen erkennbar, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Sie wollen weniger US-Staatsanleihen halten, bauen alternative Zahlungswege auf und arbeiten an Rohstoffbörsen bzw. Handelsstrukturen, bei denen Öl, Gas, Gold oder andere Rohstoffe perspektivisch auch außerhalb des Dollarraums gehandelt werden können. Das ist vermutlich erst der Anfang und spricht strukturell eher für Gold und Silber, nicht dagegen.
China ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wenn die chinesische Wirtschaft schwächelt, kann das kurzfristig Gold belasten. Andererseits könnte genau diese Unsicherheit die chinesische Zentralbank auch motivieren, weiter zu diversifizieren. Das ist also nicht eindeutig bearish.
Bei Silber kommt noch etwas hinzu: Dort wirkt der Preisverfall schwerer erklärbar, weil gleichzeitig von physischer Knappheit, hoher industrieller Nachfrage und angespannten Lagerbeständen die Rede ist. Ich wäre vorsichtig mit absoluten Manipulationsbehauptungen, aber der Verdacht liegt nahe, dass der Papiermarkt den physischen Markt zeitweise massiv überlagert. Wenn trotz Mangel der Preis stark fällt, passt das zumindest nicht sauber zu einem normalen freien Angebots-Nachfrage-Bild.
Mein Fazit: Die Korrektur ist real, und wer ausgestiegen ist, weil seine Kriterien gerissen wurden, hat sauber gehandelt. Aber ich würde daraus noch nicht ableiten, dass der große Edelmetall-Bullenmarkt beendet ist. Für mich ist es eher eine offene Übergangsphase: kurzfristig angeschlagen, mittelfristig unklar, strukturell weiterhin nicht tot.
Es gibt Schreiberlinge in diesem Forum die ich ausgeblendet habe (funktioniert aber nur, wenn man im Forum angemeldet ist). Deswegen sah ich auch Ilsebilse ihre Bildchen wieder. Mir gehen solche Charts am Ar...... vorbei! Weil die Gesamtsituation auf der Welt im Augenblick nicht normal ist. Da warte ich lieber wieder auf einen Beitrag von Humm. Seine Beiträge sind deutlich besser und informativer, wie das "Bildle malen von Ilsebilse"!