Wadephul setzt Südamerikareise in Argentinien fort

Ich sehe das ähnlich, würde aber vorsichtig sein mit der Aussage, dass sich die Goldmarktlage bereits strukturell gegen Gold geändert hat.

Für mich ist erst einmal klarer: Der starke Aufwärtstrend ist gebrochen oder zumindest unterbrochen. Damit ist Gold kurzfristig nicht mehr in der einfachen Situation „Rücksetzer kaufen und laufen lassen“. Wer nach Trend handelt, braucht jetzt andere Kriterien: Bodenbildung, Rückeroberung wichtiger Marken, Realzinsen, Dollar, ETF-Flüsse und Zentralbankkäufe.

Bei möglichen Verkäufen durch Staaten wäre ich zurückhaltend. Ja, Liquiditätsdruck durch Energiepreise, Devisenbedarf oder geopolitische Spannungen kann Verkaufsdruck erzeugen. Aber daraus folgt noch nicht automatisch, dass Zentralbanken breit Gold verkaufen. Viele Staaten halten Gold gerade wegen Dollarzweifeln, Sanktionsrisiken und Vertrauensverlust im westlichen Finanzsystem.

Dazu kommt: Die BRICS-Staaten und andere Länder versuchen erkennbar, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Sie wollen weniger US-Staatsanleihen halten, bauen alternative Zahlungswege auf und arbeiten an Rohstoffbörsen bzw. Handelsstrukturen, bei denen Öl, Gas, Gold oder andere Rohstoffe perspektivisch auch außerhalb des Dollarraums gehandelt werden können. Das ist vermutlich erst der Anfang und spricht strukturell eher für Gold und Silber, nicht dagegen.

China ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wenn die chinesische Wirtschaft schwächelt, kann das kurzfristig Gold belasten. Andererseits könnte genau diese Unsicherheit die chinesische Zentralbank auch motivieren, weiter zu diversifizieren. Das ist also nicht eindeutig bearish.

Bei Silber kommt noch etwas hinzu: Dort wirkt der Preisverfall schwerer erklärbar, weil gleichzeitig von physischer Knappheit, hoher industrieller Nachfrage und angespannten Lagerbeständen die Rede ist. Ich wäre vorsichtig mit absoluten Manipulationsbehauptungen, aber der Verdacht liegt nahe, dass der Papiermarkt den physischen Markt zeitweise massiv überlagert. Wenn trotz Mangel der Preis stark fällt, passt das zumindest nicht sauber zu einem normalen freien Angebots-Nachfrage-Bild.

Mein Fazit: Die Korrektur ist real, und wer ausgestiegen ist, weil seine Kriterien gerissen wurden, hat sauber gehandelt. Aber ich würde daraus noch nicht ableiten, dass der große Edelmetall-Bullenmarkt beendet ist. Für mich ist es eher eine offene Übergangsphase: kurzfristig angeschlagen, mittelfristig unklar, strukturell weiterhin nicht tot.