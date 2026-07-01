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    Prozess um Kontrollen an Grenze zu Österreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht prüft Rechtmäßigkeit von Grenzkontrollen
    • Im Zug wurde Ausweis verweigert, Tasche durchsucht
    • Kläger sieht Verstoß gegen Schengener Grenzkodex
    Prozess um Kontrollen an Grenze zu Österreich
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sind Personenkontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich rechtswidrig? Mit dieser Frage befasst sich das Verwaltungsgericht in München. Dort klagt ein Münchner, der in Innsbruck arbeitet, gegen eine Personenkontrolle im Zug. Im Juni vergangenen Jahres war der Mann, der oft mehrfach pro Woche mit dem Zug nach Innsbruck fährt, nach Gerichtsangaben auf einer dieser Fahrten von der Bundespolizei einer Personenkontrolle unterzogen worden.

    Nachdem er sich geweigert habe, sich auszuweisen, sei seine Tasche durchsucht worden. Der Kläger hält dies für rechtswidrig und fordert eine entsprechende Bestätigung des Gerichts. Aus seiner Sicht sind die polizeilichen Maßnahmen europarechtswidrig, weil die systematischen Binnengrenzkontrollen gegen die Vorgaben des Schengener Grenzkodex verstoßen./bsj/DP/he






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    Prozess um Kontrollen an Grenze zu Österreich Sind Personenkontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich rechtswidrig? Mit dieser Frage befasst sich das Verwaltungsgericht in München. Dort klagt ein Münchner, der in Innsbruck arbeitet, gegen eine Personenkontrolle im Zug. Im Juni …
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