Koalition muss liefern

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat die schwarz-rote Koalition angesichts der Krise der Wirtschaft aufgefordert, ein umfassendes Reformpaket für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu liefern. "Die wirtschaftliche Lage ist zu ernst, um weiter Zeit zu verlieren", sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie.

Die Spitzen der Koalition wollen bei ihrem heutigen Treffen ein großes Reformpaket auf den Weg bringen. Umstritten ist, wie steuerliche Entlastungen bei der Einkommensteuer gegenfinanziert werden sollen und wie der Arbeitsmarkt flexibilisiert werden soll. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer langen Schwächephase.