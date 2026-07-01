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    Nike-Zahlen

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    Nike schlägt Erwartungen – doch China-Sorgen schicken die Aktie tief ins Minus!

    Nike schlägt die Erwartungen der Wall Street, profitiert von einem fast 1-Milliarden-Dollar-Effekt – doch ausgerechnet China sendet ein Warnsignal. Ist der Turnaround wirklich da? Die Aktie schmiert nachbörslich ab.

    Nike-Zahlen - Nike schlägt Erwartungen – doch China-Sorgen schicken die Aktie tief ins Minus!
    Foto: Vlad Karkov - dpa

    Nike hat geliefert – zumindest auf den ersten Blick. Die Quartalszahlen fielen besser aus als von der Wall Street erwartet. So erzielte der Sportartikelriese im vierten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 20 Cent. Analysten hatten laut LSEG nur mit 13 Cent gerechnet. Auch der Umsatz lag mit 10,97 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen von 10,86 Milliarden US-Dollar.

    Doch der Jubel bekam schnell Risse. Die Aktie sackte nach Börsenschluss zunächst um bis zu 8 Prozent ab, konnte einen Teil dieser Verluste später jedoch wieder aufholen. Aktuell notiert die Aktie nachbörslich nur noch 2,4 Prozent im Minus bei 40,04 US-Dollar je Anteilsschein (06:35 Uhr MESZ). 

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    Nike profitierte von einer erwarteten Zollrückerstattung in Höhe von fast 986 Millionen US-Dollar. Diese wurde möglich, nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten viele globale Zölle von Donald Trump gekippt hatte. Allein dieser Effekt steuerte 52 Cent zum Gewinn je Aktie bei. Zum Quartalsende seien bereits mehr als 300 Millionen US-Dollar als Cash aus den Erstattungsansprüchen eingesammelt worden.

    Nike verdiente unter dem Strich 1,07 Milliarden US-Dollar. Das entspricht 72 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 211 Millionen US-Dollar beziehungsweise 14 Cent je Aktie.

    Operativ bleibt das Bild gemischt. In Nordamerika, dem größten Markt, stiegen die Erlöse um drei Prozent auf 4,83 Milliarden US-Dollar. Das lag jedoch leicht unter den Erwartungen. In China brachen die Umsätze dagegen um 12 Prozent auf 1,30 Milliarden US-Dollar ein. Immerhin schnitt Nike damit besser ab als von Analysten erwartet.

    CEO Elliott Hill sprach im Analysten-Call Klartext. Nike sei "voll entschlossen", den chinesischen Markt zurückzugewinnen. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Ergebnisse dort noch nicht stimmten.

    Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Nike einen Nettogewinn von 3,11 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,10 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr waren es 3,22 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,16 US-Dollar je Aktie.

    Mit Blick auf die Zukunft bekräftigte das Unternehmen die im letzten Geschäftsquartal abgegebene Prognose und geht davon aus, dass die Gewinne in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2027 "weitgehend unverändert" bleiben werden. Nike rechnet zudem damit, dass die Bruttomarge im ersten Geschäftsquartal 2027 leicht positiv ausfallen wird.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 41,05USD auf NYSE (01. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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