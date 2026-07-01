Nasa will Mars-Rover möglicherweise zum Mond schicken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will möglicherweise einen ursprünglich für die Mars-Erkundung entwickelten Rover zum Mond schicken. Dabei handele es sich um eine auf den Namen "Promise" (auf Deutsch: Versprechen) getaufte "Entwicklungsversion" der unbemannten Mars-Rover "Perseverance" und "Curiosity", teilte die Nasa bei einer Pressekonferenz mit. Die Pläne seien aber noch nicht finalisiert.

Bereits in Auftrag gegeben seien dagegen gleich vier weitere unbemannte Missionen zum Mond, hieß es weiter. Ausgewählt wurden dafür die US-Unternehmen Astrobotic, Firefly Aerospace und Intuitive Machines. Sie sollen zahlreiche wissenschaftliche Instrumente zum Mond bringen. Zuvor hatte die Nasa bereits mitgeteilt, dass alleine in diesem Jahr noch drei unbemannte Missionen zum Mond starten sollen. Etwa ab den frühen 2030er Jahren soll dann eine Mondstation dauerhaft von Menschen bewohnbar sein.