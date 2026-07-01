Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle

Im Fokus könnten Adidas-Aktien stehen, die als Ausrüster am Dienstag etwas unter dem WM-Aus der deutschen Mannschaft gelitten hatten. Konkurrent Nike legte nach dem US-Handelsende Quartalszahlen vor und die Aktien verloren nachbörslich gut 3 Prozent. Finanzchef Matthew Friend hatte von einem "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld" gesprochen./ag/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 41,05 auf NYSE (01. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 43,13 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +12,06 %/+94,88 % bedeutet.