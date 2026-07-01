DAX-FLASH
Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle
- Dax kaum Bewegung IG taxiert bei 24.999 Punkten
- Übersee uneinheitlich Nasdaq gab später etwas nach
- Adidas nach WM-Aus belastet Nike-Aktie minus drei
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Dienstag tut sich im Dax zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ganze 3 Punkte höher auf 24.999 Punkte. Damit verharrt der Dax im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich wieder etwas überschritten hatte.
Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. So hatte der Nasdaq 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag am Morgen im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken hartnäckig.
Im Fokus könnten Adidas-Aktien stehen, die als Ausrüster am Dienstag etwas unter dem WM-Aus der deutschen Mannschaft gelitten hatten. Konkurrent Nike legte nach dem US-Handelsende Quartalszahlen vor und die Aktien verloren nachbörslich gut 3 Prozent. Finanzchef Matthew Friend hatte von einem "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld" gesprochen./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 41,05 auf NYSE (01. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 43,13 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +12,06 %/+94,88 % bedeutet.
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DAX......... am ,,DanachDrama-Tag"
DAX....am ,,GehtEsWiederLos-Tag ?"
Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.