Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 80,57€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,29 %.
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Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00CHF
|-20,28 %
|-
|RBC
|72,00CHF
|-18,00 %
|04.06.2026
|UBS
|69,00CHF
|-21,42 %
|15.06.2026
|JPMORGAN
|70,00CHF
|-20,28 %
|18.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|70,00CHF
|-20,28 %
|24.06.2026
|UBS
|88,00CHF
|+0,22 %
|25.06.2026
|BARCLAYS
|76,00CHF
|-13,44 %
|26.06.2026
|JPMORGAN
|80,00CHF
|-8,89 %
|30.06.2026
-0,08 %
+1,51 %
+3,16 %
+35,24 %
+87,06 %
+163,33 %
+229,08 %
+457,83 %
+313,22 %
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