Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 306,33€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,87 %.
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Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|299,00US-Dollar
|+3,33 %
|-
|UBS
|296,00USD
|+2,29 %
|02.06.2026
|UBS
|296,00USD
|+2,29 %
|03.06.2026
|JEFFERIES
|299,00USD
|+3,33 %
|08.06.2026
|UBS
|296,00USD
|+2,29 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+12,32 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+12,32 %
|18.06.2026
|UBS
|296,00USD
|+2,29 %
|25.06.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+12,32 %
|25.06.2026
+2,70 %
-1,72 %
-6,61 %
+13,57 %
+41,04 %
+51,00 %
+111,97 %
+1.111,98 %
+10.275,04 %
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