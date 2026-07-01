BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 52,00€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,23 %.