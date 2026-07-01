Aktie kaufen oder verkaufen
Amazon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: 484487583
Aktuelle Analystenmeinungen zur Amazon Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Amazon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Amazon Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Amazon Aktie beträgt 324,00€. Die Amazon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,94 %.
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Analysten und Kursziele für die Amazon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|320,00US-Dollar
|+34,26 %
|-
|JPMorgan
|330,00US-Dollar
|+38,46 %
|-
|RBC
|320,00USD
|+34,26 %
|15.06.2026
|JEFFERIES
|320,00USD
|+34,26 %
|17.06.2026
|JPMORGAN
|330,00USD
|+38,46 %
|25.06.2026
+0,17 %
+1,92 %
-9,77 %
+15,96 %
+12,50 %
+75,75 %
+44,37 %
+549,28 %
+302.943,48 %
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