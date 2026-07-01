Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 306,33€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,87 %.