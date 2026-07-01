Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 52,00€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,23 %.
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Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|44,00Euro
|-5,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+28,34 %
|-
|UBS
|52,00EUR
|+11,23 %
|08.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|63,00EUR
|+34,76 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.06.2026
|JEFFERIES
|49,00EUR
|+4,81 %
|24.06.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|-5,88 %
|29.06.2026
+0,46 %
-4,45 %
-8,00 %
-11,70 %
+11,32 %
+4,08 %
-30,27 %
-32,61 %
+8.761,32 %
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