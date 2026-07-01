Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 48,93€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,26 %.
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Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|UBS
|-
|-
|-
|Analyst
|46,00Euro
|-4,81 %
|-
|Berenberg Bank
|40,00Euro
|-17,23 %
|-
|Goldman Sachs
|55,00Euro
|+13,81 %
|-
|UBS
|52,00Euro
|+7,60 %
|-
|UBS
|52,00EUR
|+7,60 %
|05.06.2026
|UBS
|52,00EUR
|+7,60 %
|08.06.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|-17,23 %
|11.06.2026
|UBS
|52,00EUR
|+7,60 %
|16.06.2026
|JEFFERIES
|40,00EUR
|-17,23 %
|17.06.2026
|UBS
|52,00EUR
|+7,60 %
|17.06.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|-4,81 %
|25.06.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+3,47 %
|25.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|55,00EUR
|+13,81 %
|25.06.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+3,47 %
|25.06.2026
|UBS
|52,00EUR
|+7,60 %
|25.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.06.2026
+0,33 %
+25,43 %
+32,84 %
+20,95 %
+88,33 %
-5,74 %
-6,31 %
-46,19 %
+239,45 %
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