Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 48,93€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,26 %.