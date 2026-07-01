Aktie kaufen oder verkaufen
Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 292,14€. Die Boeing Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,96 %.
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Analysten und Kursziele für die Boeing Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|295,00US-Dollar
|+36,28 %
|-
|JEFFERIES
|295,00USD
|+36,28 %
|04.06.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+36,28 %
|05.06.2026
|RBC
|275,00USD
|+27,04 %
|09.06.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+36,28 %
|11.06.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+36,28 %
|12.06.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+36,28 %
|26.06.2026
-0,41 %
-1,45 %
-5,26 %
+7,96 %
+5,30 %
-2,90 %
-7,97 %
+59,79 %
+1.155,49 %
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