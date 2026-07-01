Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Beiersdorf Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 82,13€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,63 %.