Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Beiersdorf Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 82,13€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,63 %.
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Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|80,00Euro
|+5,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-7,41 %
|-
|BARCLAYS
|76,00EUR
|+0,53 %
|10.06.2026
|JPMORGAN
|80,00EUR
|+5,82 %
|22.06.2026
|JEFFERIES
|81,00EUR
|+7,14 %
|23.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+25,66 %
|23.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+25,66 %
|24.06.2026
|UBS
|80,00EUR
|+5,82 %
|24.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.06.2026
-0,32 %
+5,40 %
+8,12 %
-3,01 %
-29,46 %
-37,86 %
-25,99 %
-11,73 %
+2.422,15 %
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