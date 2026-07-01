BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 83,95€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,42 %.