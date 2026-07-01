Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 83,95€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,42 %.
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Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|82,00Euro
|+43,01 %
|-
|UBS
|70,00Euro
|+22,08 %
|-
|Bernstein
|85,00Euro
|+48,24 %
|-
|DZ Bank
|75,00Euro
|+30,80 %
|-
|Deutsche Bank
|90,00Euro
|+56,96 %
|-
|JPMorgan
|82,00Euro
|+43,01 %
|-
|JPMorgan
|82,00Euro
|+43,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00EUR
|+56,96 %
|-
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+74,40 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+74,40 %
|08.06.2026
|RBC
|84,00EUR
|+46,49 %
|16.06.2026
|UBS
|88,00EUR
|+53,47 %
|16.06.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+43,01 %
|16.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.06.2026
|BARCLAYS
|82,00EUR
|+43,01 %
|17.06.2026
|BERENBERG
|69,00EUR
|+20,33 %
|17.06.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+22,08 %
|17.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|107,00EUR
|+86,61 %
|17.06.2026
|UBS
|70,00EUR
|+22,08 %
|18.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|84,00EUR
|+46,49 %
|18.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+48,24 %
|22.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+48,24 %
|25.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+48,24 %
|25.06.2026
+0,21 %
-6,13 %
-23,50 %
-28,16 %
-24,11 %
-49,24 %
-36,16 %
-13,08 %
+255,92 %
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