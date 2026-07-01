Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: 4kclips - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 89,13€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,70 %.
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Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,91 %
|02.06.2026
|UBS
|95,00EUR
|+31,85 %
|02.06.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+12,42 %
|10.06.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,91 %
|22.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+27,69 %
|23.06.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,91 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|80,00EUR
|+11,03 %
|26.06.2026
|UBS
|95,00EUR
|+31,85 %
|26.06.2026
-0,03 %
+6,02 %
+17,34 %
+2,16 %
+3,22 %
+28,31 %
+20,52 %
+16,14 %
+367,82 %
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