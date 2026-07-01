DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 89,13€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,70 %.