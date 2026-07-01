Aktie kaufen oder verkaufen
CEOTRONICS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEOTRONICS Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CEOTRONICS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEOTRONICS Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEOTRONICS Aktie beträgt 16,50€. Die CEOTRONICS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +78,57 %.
Analysten und Kursziele für die CEOTRONICS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Daniel Großjohann
|-
|-
|-
|Credit Suisse
|16,00Euro
|+73,16 %
|-
|Credit Suisse
|17,00Euro
|+83,98 %
|-
-3,02 %
+0,21 %
-9,58 %
-17,55 %
-35,12 %
+172,05 %
+153,76 %
+43,70 %
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