CEOTRONICS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur CEOTRONICS Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die CEOTRONICS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEOTRONICS Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CEOTRONICS Aktie beträgt 16,50€. Die CEOTRONICS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +78,57 %.