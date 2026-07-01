Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 72,00€. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,35 %.