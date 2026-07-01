Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 72,00€. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,35 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|66,00Euro
|-8,65 %
|-
|UBS
|90,00EUR
|+24,57 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|-8,65 %
|03.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.06.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+7,96 %
|22.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|-8,65 %
|25.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|-8,65 %
|25.06.2026
-0,17 %
+0,22 %
+2,00 %
+20,25 %
+28,18 %
+37,11 %
-14,93 %
-37,50 %
+1.483,59 %
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