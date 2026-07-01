Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 58,50€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|52,00Euro
|+18,32 %
|-
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+59,27 %
|01.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+38,79 %
|25.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+38,79 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+18,32 %
|28.06.2026
|UBS
|55,00EUR
|+25,14 %
|29.06.2026
-0,25 %
-3,32 %
-15,96 %
-18,36 %
-11,83 %
-41,00 %
-31,02 %
-3,73 %
+126,48 %
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