Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 58,50€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,11 %.