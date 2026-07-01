Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 56,90€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,08 %.
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Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|54,00Euro
|+1,62 %
|-
|JPMorgan
|60,00Euro
|+12,91 %
|-
|JPMorgan
|60,00Euro
|+12,91 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|-17,20 %
|09.06.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+7,26 %
|15.06.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+12,91 %
|15.06.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+12,91 %
|17.06.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+12,91 %
|23.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+1,62 %
|29.06.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+12,91 %
|29.06.2026
-0,04 %
+4,64 %
+3,77 %
+15,58 %
+34,71 %
+18,06 %
-8,52 %
+108,12 %
+148,13 %
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