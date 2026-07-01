Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 235,25€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,77 %.
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Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|250,00Euro
|+51,72 %
|-
|Deutsche Bank
|181,00Euro
|+9,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|181,00EUR
|+9,85 %
|-
|RBC
|300,00EUR
|+82,07 %
|09.06.2026
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+51,72 %
|23.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+12,27 %
|26.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|230,00EUR
|+39,58 %
|29.06.2026
|JPMORGAN
|305,00EUR
|+85,10 %
|29.06.2026
+0,18 %
-2,20 %
-6,10 %
-18,98 %
-29,51 %
-4,84 %
+5,18 %
+39,09 %
+171,78 %
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