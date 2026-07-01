Aktie kaufen oder verkaufen
CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 93,40€. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +82,60 %.
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Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00EUR
|+87,68 %
|-
|BERENBERG
|88,00EUR
|+72,04 %
|08.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|94,00EUR
|+83,77 %
|10.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|94,00EUR
|+83,77 %
|15.06.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+85,73 %
|29.06.2026
+0,49 %
+1,58 %
-17,85 %
+1,79 %
-51,56 %
-11,78 %
-6,56 %
+86,84 %
+739,18 %
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