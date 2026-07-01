Aktie kaufen oder verkaufen
Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fedex Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fedex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fedex Aktie beträgt 384,00€. Die Fedex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,63 %.
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Analysten und Kursziele für die Fedex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|375,00US-Dollar
|+19,76 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|375,00USD
|+19,76 %
|01.06.2026
|JEFFERIES
|360,00USD
|+14,97 %
|24.06.2026
|UBS
|350,00USD
|+11,77 %
|24.06.2026
|JPMORGAN
|460,00USD
|+46,90 %
|26.06.2026
+0,18 %
+5,50 %
-3,01 %
+33,78 %
+112,80 %
+81,19 %
+62,63 %
+200,18 %
+2.012,88 %
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