Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fedex Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fedex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fedex Aktie beträgt 384,00€. Die Fedex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,63 %.