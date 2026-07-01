Brockhaus Technologies: Bikeleasing-Deal abgeschlossen – Was das bedeutet
BKHT schließt den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Gruppe an DECATHLON PULSE ab – ein Meilenstein, der Wachstum, Wertschaffung und strategische Stärke unterstreicht.
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- BKHT hat die Veräußerung ihrer ca. 52%-Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe an DECATHLON PULSE abgeschlossen; Closing-Stichtag 30. Juni 2026; vorläufiger Kaufpreis ca. 240 Mio. Euro.
- Finaler Kaufpreis und mögliche Anpassungszahlungen werden im zweiten Halbjahr 2026 ermittelt.
- Käufer ist DECATHLON PULSE, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der globalen Sportmarke DECATHLON.
- Kommentar von Marco Brockhaus: Der Vollzug ist ein wichtiger Meilenstein, der Wert für die Aktionäre realisiert und die Fähigkeit zur Identifikation, Integration und Wertsteigerung belegt.
- Bikeleasing hat sich unter BKHT deutlich entwickelt: Umsatz mehr als verdreifacht, bereinigtes EBITDA mehr als verdoppelt; Kundenzahl stieg von ca. 28.000 Unternehmen mit 1,3 Mio. Arbeitnehmern auf ca. 83.000 Unternehmen mit über 4 Mio. Arbeitnehmern (Stand: 31.03.2026).
- BKHTs Strategie und Transaktionen: Plattformansatz zur Akquisition von margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions; sechs Add-on-Akquisitionen für Bikeleasing, darunter Probonio und Ridepanda.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Brockhaus Technologies ist am 13.08.2026.
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