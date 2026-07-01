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    Luftwaffen-Boost für Kiew

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    Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern fädelt Mega-Deal ein!

    Saab liefert ab 2029 16 Gripen-E-Jets an die Ukraine. Der 3,3-Milliarden-Euro-Deal soll Kiews Luftverteidigung deutlich stärken.

    Für Sie zusammengefasst
    Luftwaffen-Boost für Kiew - Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern fädelt Mega-Deal ein!
    Foto: Gregor Fischer/dpa

    Der Rüstungskonzern Saab hat laut einer Pressemitteilung einen Vertrag mit der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) über die Lieferung von 16 Gripen E-Kampfjets an die Ukraine unterzeichnet. Der Auftrag hat einen Wert von rund 24,6 Milliarden Kronen (3,3 Milliarden Euro), wird im dritten Quartal verbucht und soll zwischen 2029 und 2030 an die FMV ausgeliefert werden. Die Vereinbarung umfasst auch Ersatzteile, Material und Ausrüstung.

    Zusätzlich zu den 16 Gripen E-Kampfflugzeugen umfasst der Vertrag auch Ersatzteile sowie zugehörige Ausrüstung und Zubehör. Micael Johansson, Präsident und CEO von Saab, sagte dazu: "Ich bin sehr stolz darauf, dass Schweden und Saab nun die Lieferung der Gripen E an die Ukraine ermöglichen und damit einen Weltklasse-Kampfjet bereitstellen können, der die Fähigkeiten der ukrainischen Luftwaffe grundlegend verändern wird. Dies wird die ukrainische Luftverteidigung erheblich stärken und dazu beitragen, dass das Land seine Bevölkerung schützen und seine Zukunft sichern kann."

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    Gripen wurde für die Abwehr komplexer Bedrohungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Seine operative Flexibilität und Robustheit ermöglichen Einsätze von kurzen Strecken, provisorischen Start- und Landebahnen oder Straßen und unterstützen so dezentrale Operationen und hohe Verfügbarkeit. Die softwarebasierte Architektur ermöglicht kontinuierliche Upgrades und die Anpassung an sich wandelnde operative Anforderungen. Dank geringem Wartungsaufwand und kurzer Einsatzbereitschaft bietet Gripen eine fortschrittliche und kosteneffiziente Kampfflugzeugkapazität, die sich durch einfache Bedienung und Wartung auszeichnet.

    Die Aktie von Saab ist am Mittwoch (7:35 Uhr, MESZ) auf Lang & Schwarz 2,19 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 23,30 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 46,27EUR auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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