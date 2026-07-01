Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern fädelt Mega-Deal ein!

Der Rüstungskonzern Saab hat laut einer Pressemitteilung einen Vertrag mit der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) über die Lieferung von 16 Gripen E-Kampfjets an die Ukraine unterzeichnet. Der Auftrag hat einen Wert von rund 24,6 Milliarden Kronen (3,3 Milliarden Euro), wird im dritten Quartal verbucht und soll zwischen 2029 und 2030 an die FMV ausgeliefert werden. Die Vereinbarung umfasst auch Ersatzteile, Material und Ausrüstung.

Zusätzlich zu den 16 Gripen E-Kampfflugzeugen umfasst der Vertrag auch Ersatzteile sowie zugehörige Ausrüstung und Zubehör. Micael Johansson, Präsident und CEO von Saab, sagte dazu: "Ich bin sehr stolz darauf, dass Schweden und Saab nun die Lieferung der Gripen E an die Ukraine ermöglichen und damit einen Weltklasse-Kampfjet bereitstellen können, der die Fähigkeiten der ukrainischen Luftwaffe grundlegend verändern wird. Dies wird die ukrainische Luftverteidigung erheblich stärken und dazu beitragen, dass das Land seine Bevölkerung schützen und seine Zukunft sichern kann."