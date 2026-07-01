UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten verbessert, schrieb Olivier Calvet am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef. Im zweiten Halbjahr stünden die Zeichen auf Erholung. In der Ukraine ergebe sich mittelfristig eine große Chance für den Industriedienstleister./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 80,38EUR auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 107

Kursziel alt: 107

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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