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    Eni zurück im Rohstoff-Poker

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    Öl, Gas, LNG: Eni plant den großen Trading-Coup mit Mercuria

    Eni plant mit Mercuria ein 50:50-Joint-Venture für Öl, Gas, LNG und Biokraftstoffe. Der Deal soll Enis Trading-Comeback einleiten.

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    Eni zurück im Rohstoff-Poker - Öl, Gas, LNG: Eni plant den großen Trading-Coup mit Mercuria
    Foto: OpenAI

    Der italienische Energiekonzern Eni hat sich mit dem Schweizer Handelshaus Mercuria auf die Gründung eines Joint Ventures für den Handel mit globalen Energierohstoffen geeinigt, berichtete die Londoner Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Laut ungenannten Quellen wird das Joint Venture, an dem beide Unternehmen zu gleichen Teilen beteiligt sind, mit Öl, Gas, Flüssigerdgas und Biokraftstoffen handeln. Weitere Details sollen voraussichtlich am Mittwoch bekannt gegeben werden.

    Dies wirkt wie der nächste Schritt in Enis Rückkehr ins große Rohstoff-Trading. 

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    Für Eni wäre das strategisch wichtig: Der Konzern will nach Jahren ohne großen eigenen Trading-Arm wieder stärker an den Margen verdienen, die Wettbewerber wie Shell, BP und TotalEnergies mit Handelsgeschäften erzielen.

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    Eni-Chef Claudio Descalzi hatte bereits im Februar eingeräumt, dass Trading nicht unbedingt zur DNA von Eni gehöre. Deshalb brauche der Konzern einen Partner, um das Geschäft aufzubauen. Damals nannte Reuters bereits Mercuria als möglichen Gesprächspartner; Descalzi sagte zudem, eine solche Einheit solle unabhängig von Eni arbeiten. Für Mercuria wäre der Deal ebenfalls attraktiv. Das Schweizer Handelshaus bekäme laut FT besseren Zugang zu Enis Produktionsdaten und physischen Öl- und Gasströmen. Genau das ist im Rohstoffhandel wertvoll, weil Händler mit Informationen über Angebot, Nachfrage, Logistik und Verfügbarkeit Preisunterschiede ausnutzen können.

    Noch offen sind offenbar zentrale Details: Name, Sitz, Management, Starttermin, Kapitalausstattung, regulatorische Freigaben und mögliche Ergebnisziele wurden bislang nicht öffentlich konkretisiert. Eni und Mercuria hatten sich laut FT vor der offiziellen Ankündigung nicht öffentlich geäußert.

    Die Aktie von Eni ist am Mittwoch (8:00 Uhr, MESZ) Auf Tradegate 0,10 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 20,53 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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