Agrana Beteiligungs: Q1 2026/27 Preliminary Results Spark Investor Buzz
AGRANA opened the new business year with solid momentum, delivering higher earnings despite slightly lower revenue and confirming its upbeat full-year outlook.
Foto: adobe.stock.com
- Q1 2026|27 preliminary: reporting period 1 Mar–31 May 2026; AGRANA says the Group made a strong start to the new business year.
- Group revenue €855.3m (Q1 2025|26: €880.2m), slight decline mainly due to lower volumes in the ACS – Sugar segment.
- EBIT €35.4m in Q1 (Q1 2025|26: €5.7m), an increase of €29.7m year‑on‑year.
- Operating profit before exceptional items and JV results €33.2m (vs €25.7m prior); share of results of equity‑accounted JVs +€2.6 (vs −€1.6); exceptional items −€0.4 (vs −€18.4).
- Earnings improvement driven by stronger operational performance in ACS – Starch and ACS – Sugar and by the absence of prior‑period restructuring one‑offs.
- Full‑year guidance confirmed: Group EBIT expected €70–90m (“very significantly higher” than prior year); Group revenue forecast to show a slight increase; interim statement with segment detail due 9 July 2026.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Agrana Beteiligungs is on 09.07.2026.
The price of Agrana Beteiligungs at the time of the news was 11,775EUR and was down -0,21 % compared with the previous
day.
-0,21 %
+2,39 %
+1,51 %
-4,45 %
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-32,09 %
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-49,35 %
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