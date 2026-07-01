Agrana Beteiligungs: Erste Q1 2026/27-Ergebnisse treiben Anleger an
Ein starkes erstes Quartal: Deutlich höheres EBIT, stabile Umsätze und verbesserte Beiträge aus Gemeinschaftsunternehmen markieren einen klaren Schritt nach vorn.
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- EBIT im Q1 2026/27: 35,4 Mio. €, deutlich über dem Vorjahreswert von 5,7 Mio. €.
- Umsatz Q1 2026/27: 855,3 Mio. €, leicht unter dem Vorjahr (880,2 Mio. €) – primär wegen Mengenrückganges im ACS – Zucker.
- Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen (Equity-Methode): 2,6 Mio. €, gegenüber -1,6 Mio. € im Vorjahr.
- Haupttreiber der EBIT-Steigerung: deutlich bessere operative Performance in den Segmenten ACS – Stärke und ACS – Zucker sowie Wegfall der Einmaleffekte aus Restrukturierung.
- Guidance: Volles Geschäftsjahr 2026/27 – EBIT deutlich über dem Vorjahr, in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. €, Umsatz leicht steigend.
- Veröffentlichung der Zwischenmitteilung Q1 2026/27: am 9. Juli 2026; weitere Details zu den Segmenten folgen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 09.07.2026.
Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im
Minus.
-0,21 %
+2,39 %
+1,51 %
-4,45 %
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-32,09 %
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-49,35 %
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