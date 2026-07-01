JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 33 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Modekonzerns am 4. August dürften ein solides Quartal belegen, schrieb Frederick Wild am Dienstagabend in seinem Ausblick. Beim operativen Ergebnis (Ebit) liege er 3 Prozent über der Konsensschätzung. Beim Umsatz dürfte das robuste Geschäft auf dem amerikanischen Kontinent die Schwäche in der EMEA-Region sowie die Normalisierung im asiatisch-pazifischen Raum kompensieren. Im derzeitigen Transformationsprozess seien indes weiter keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 37,54EUR auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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