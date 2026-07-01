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    ASTA Energy Solutions stärkt Zuliefererrolle – ANDRITZ-Langfristvertrag

    ASTA stärkt mit einem langfristigen ANDRITZ-Vertrag seine Rolle als Schlüsselpartner für hochwertige Kupferleiterlösungen und treibt globale Wachstumspläne voran.

    ASTA Energy Solutions stärkt Zuliefererrolle – ANDRITZ-Langfristvertrag
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Langfristvertrag mit dem Technologiekonzern ANDRITZ bis Ende 2031 zur Lieferung von technologisch anspruchsvollen Kupfer‑Roebelstäben für Generatorwicklungen.
    • Sicherstellung systemkritischer Kupferleiterlösungen für Hydro‑ und Turbogeneratoren sowie rotierende Phasenschieber, eingesetzt in Wasserkraftwerken, thermischen Kraftwerken und zur Netzstabilität.
    • Bestätigung von ASTA als technologisch kompetenter und strategischer Zulieferer für führende Industrieunternehmen der Energiewirtschaft.
    • Vertrag schafft Planungssicherheit für Investitionen in moderne Fertigungs‑Kapazitäten, Technologieentwicklung und die Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie.
    • Ausbau der globalen Marktposition stärkt insbesondere Standorte in Europa (Österreich, Bosnien und Herzegowina) sowie nachhaltige Wertschöpfung und hochqualifizierte Arbeitsplätze.
    • ASTA ist ein etabliertes Industrieunternehmen (über 210 Jahre, rund 1.400 Mitarbeitende, Umsatz 2025 ≈ €695 Mio.) und arbeitet mit Branchenführern wie Siemens Energy, Hitachi Energy, ANDRITZ und GE Vernova zusammen.

    Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.068,55PKT (+0,57 %).


    ASTA Energy Solutions

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    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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