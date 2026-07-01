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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für ASML auf 2100 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt ASML Kursziel von 1900 auf 2100 Euro
    • Q2-Ergebnisse als leichter Kurstreiber erwartet
    • Echte Dynamik 2027 und 2028 Prognose 22 und 33 Prozent
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für ASML auf 2100 Euro - 'Buy'
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1.727 auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +8,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 664,66 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.861,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von -0,70 %/+22,66 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 2100 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2100,00, was eine Steigerung von +30,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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