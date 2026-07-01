UBS hebt Ziel für ASML auf 2100 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1.727 auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +8,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,75 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 664,66 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.861,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von -0,70 %/+22,66 % bedeutet.