ANALYSE-FLASH
RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel 50 Dollar
- RBC belässt Nike auf Sector Perform mit 50 USD
- Q4 durchwachsen, Währungseffekte halfen etwas
- Gewinne übertrafen Erwartungen, Blick auf Q1 2027
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 50 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach einer ersten schnellen Einschätzung des Berichts. Erwartungsgemäß habe es an Umsatzdynamik gefehlt, günstige Währungsentwicklungen hätten aber etwas geholfen. In Kombination mit geringeren Ausgaben hätten die Gewinne die Erwartungen recht deutlich übertroffen. In der Telefonkonferenz seien alle Augen auf den Ausblick auf das erste Geschäftsquartal 2027 sowie das Geschäftsjahr gerichtet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 41,62 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +2,31 %/+94,88 % bedeutet.
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Während die algorithmischen Schlagzeilen zum Quartalsabschluss auf einen vermeintlich brachialen Gewinnsprung anspringen, legt das ungeschminkte Sezieren der Kennzahlen die strukturelle Erschöpfung des globalen Konsumenten offen. Der Fall Nike ($NKE) liefert das perfekte Fallbeispiel dafür, wie bilanztechnische Sondereffekte genutzt werden, um eine fundamentale Verlangsamung an der Oberfläche zu kaschieren.
Die quantitative Analyse der harten Fakten:
- Die buchhalterische Schutzzone: Der gemeldete GAAP EPS-Anstieg von über 414 % entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als rein kosmetisches Artefakt. Er basiert massgeblich auf einer einmaligen Zollrückerstattung im Rahmen des IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Es handelt sich hierbei um eine rückwirkende Liquiditätsspritze, nicht um operatives, organisches Wachstum aus dem Kerngeschäft.
- Die Erosion des Direktvertriebs: Der Umsatzrückgang von rund 1,1 % im Jahresvergleich markiert die eigentliche Trendlinie. Besonders alarmierend ist das deutliche Einknicken bei NIKE Direct und Converse. Die jahrelang gefeierte Direct-to-Consumer-Strategie (DTC), welche die Margen strukturell absichern sollte, verliert im inflationären Umfeld spürbar an Zugkraft. Der Konsument weicht aus oder reduziert die Frequenz.
- Die tektonische Verschiebung in Greater China: Der Rückgang des EBIT im Grossraum China ist das strategisch schwerwiegendste Signal. Es spiegelt nicht nur eine temporäre Nachfrageschwäche wider, sondern das fortschreitende Abwandern der dortigen Konsumenten zu lokalen Alternativen. Die westliche Markenhegemonie erodiert im Zuge der multipolaren Neuausrichtung im Untergrund unaufhaltsam.
Während das Aquarium kurzfristig die optisch aufbereiteten Kennzahlen feiert, zeigt die Schwerkraft der Realwirtschaft ein altbekanntes Muster: Kosmetische Korrekturen können die Bilanz zum Stichtag des Quartalsendes glätten, aber sie heilen nicht die strukturelle Schwäche der physischen Konsumströme.
ich möchte dich wirklich nicht schlechtreden, aber inzwischen bist du für mich fast schon ein Kontraindikator. Bei Intel hast du bei rund 12 € ständig vor einem Investment gewarnt – heute notiert die Aktie bei über 100 US-Dollar. Adidas hast du ebenfalls schlechtgeredet, inzwischen steht die Aktie wieder bei rund 180 €. Puma hast du bei etwa 15 € als unattraktiv bezeichnet; selbst wenn die Aktie zuletzt etwas zurückgekommen ist, hat sie sich zwischenzeitlich nahezu verdoppelt.
Und das sind nur einige Beispiele – ich könnte noch weitere nennen. Deshalb stimmt mich deine aktuelle Skepsis eher positiv. Die Vergangenheit zeigt zumindest, dass viele Unternehmen, die du abgeschrieben hast, sich später deutlich besser entwickelt haben als von dir erwartet.
Natürlich ist das keine Garantie für die Zukunft, aber deine bisherigen Einschätzungen lagen aus meiner Sicht auffallend oft daneben.
Natürlich wird nicht jeder Euro davon direkt im nächsten Quartal auftauchen. Aber eines ist klar: Ein erheblicher Teil dieser starken Nachfrage wird sich in den kommenden Quartalszahlen widerspiegeln. Große Fußballturniere sorgen regelmäßig für einen kräftigen Schub im Trikot- und Fanartikelgeschäft – und genau davon profitieren die großen Sportartikelhersteller.
Wer nur auf den Tageskurs schaut, übersieht oft, was operativ gerade im Hintergrund passiert.