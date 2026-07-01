RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel 50 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 41,05 auf NYSE (01. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 41,62 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +2,31 %/+94,88 % bedeutet.