DAX am Scheideweg: Zinspolitik und US-Zölle bremsen die Rekordjagd

Auch für die europäischen Leitbörsen ( Euro Stoxx 50 Futures zeigen sich kaum verändert) zeichnet sich ein verhaltener Auftakt ab. Im Fokus stehen heute Einzelwerte wie Adidas : Die Aktie könnte darunter leiden, dass der US-Konkurrent Nike nachbörslich mit einem Umsatzrückgang und einer vorsichtigen Prognose aufgrund eines "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfelds" enttäuscht hat (Aktie fällt nachbörslich bis zu 8,0 Prozent). Anleger schauen auch auf Siemens . Die Aktie des DAX-Schwergewichts ist nach positiven Analystenstimmen am Dienstag auf neue Rekordhochs geklettert.

Nach den deutlichen Gewinnen zum Quartalsende schaltet der deutsche Leitindex zur Wochenmitte einen Gang zurück. Der Broker IG taxiert den DAX rund eine Stunde vor dem Xetra-Start (Stand 07:55 Uhr) etwas höher (+25 Punkte) bei 25.009 Zählern. Damit kämpft der Index weiterhin mit der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Asiatischer Handel: Technologierally verliert an Schwung

An den asiatischen Märkten überwiegt am Mittwochmorgen eine vorsichtige Tendenz, nachdem die jüngste Tech- und KI-Rally an Dynamik verliert.

Der japanische Nikkei 225 tendierte 0,9 Prozent höher, der marktbreite Topix legte ebenfalls zu. Der südkoreanische Kospi geriet hingegen unter Druck und fiel 1,6 Prozent, belastet von Abverkäufen ausländischer Investoren. Chinas Shanghai Composite zeigte sich mit einem Plus von 0,7 Prozent robust.

US-Vorgaben & Indikationen: Zinsängste flammen auf

Obwohl die Wall Street das stärkste erste Halbjahr seit fünf Jahren hinter sich hat, herrscht im vorbörslichen US-Handel leichte Nervosität. Die Futures auf den S&P 500, den technologielastigen Nasdaq 100, wie auch den Dow Jones verlieren jeweils 0,3 Prozent.

Zwei fundamentale Belastungsfaktoren dämpfen die Stimmung:

Zinspolitik : Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh nehmen die Spekulationen über eine Zinserhöhung bereits im Juli wieder zu (die Wahrscheinlichkeit am Swap-Markt stieg auf rund 36%). Händler warten gespannt auf Warshs Rede im Rahmen des EZB-Forums am heutigen Mittwoch sowie auf die US-Arbeitsmarktdaten (ADP heute, Non-Farm Payrolls am Donnerstag).

: Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh nehmen die Spekulationen über eine Zinserhöhung bereits im Juli wieder zu (die Wahrscheinlichkeit am Swap-Markt stieg auf rund 36%). Händler warten gespannt auf Warshs Rede im Rahmen des EZB-Forums am heutigen Mittwoch sowie auf die US-Arbeitsmarktdaten (ADP heute, Non-Farm Payrolls am Donnerstag). Handelspolitik: US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich den Ausstieg aus dem nordamerikanischen Handelsabkommen (USMCA) verkünden, was eine sechsjährige Frist zur Neuverhandlung einleitet und für erhebliche politische Unsicherheit sorgt.

Rohstoffe: Gold bricht ein, Öl stabilisiert sich

Rohöl: Sowohl Brent-Öl wie auch die US-Sorte WTI gewinnen leicht mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 73,18 beziehungsweise 69,73 US-Dollar pro Barrel. Zuvor hatte der Ölpreis jedoch den schwersten Quartalsverlust seit dem Jahr 2020 hinnehmen müssen.

Gold (Spot): Fällt um 0,8 Prozent auf 3.977 US-Dollar pro Unze. Das Edelmetall leidet spürbar unter den restriktiven Zinserwartungen der Fed und verbuchte zuletzt den größten Quartalsverlust seit 13 Jahren.

Zusätzlich belastend auf den Ölpreis wirken die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen, obwohl US-Gesandte zu Gesprächen in Doha eingetroffen sind.

Devisen: Dollar-Stärke drückt den Yen auf 40-Jahres-Tief

Der US-Dollar zeigt sich im Zuge der gestiegenen US-Anleiherenditen (10-jährige Treasuries bei 4,46%) bärenstark. Der Euro muss leicht Federn lassen und fällt um 0,1 Prozent auf 1,1409 US-Dollar. Der japanische Yen verharrt auf einem dramatischen 40-Jahres-Tief bei 162,71 JPY je Dollar. Der Markt blickt nervös nach Tokio: Die Notenbank deutete an, eine weitere Abschwächung in Richtung 163 eventuell vorerst zu tolerieren, während offizielle Interventionen zur Stützung der Währung ausbleiben. Der südkoreanische Won (KRW) rutschte mit 1.559,10 Won je Dollar auf den tiefsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2009.

Krypto: Bitcoin hält sich robust über 59.000 Dollar

Im Gegensatz zu den traditionellen defensiven Häfen wie Gold zeigt sich der Kryptomarkt am Morgen freundlich. Der Bitcoin legt um rund 0,7 Prozent zu und notiert bei 59.050 US-Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH) tendiert fester und steigt um 0,8 Prozent.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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