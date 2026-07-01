Die größten Aufsteiger der Woche vom 24.06.-01.07.2026 in der wO Community
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Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Monatsperformance: -43,22 %
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Platz 1
sino
Monatsperformance: -1,45 %
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Platz 2
Diginex
Monatsperformance: +34,55 %
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Platz 3
Gold
Monatsperformance: -11,72 %
Monatsperformance: -11,72 %
Platz 4
Xiaomi
Monatsperformance: -20,79 %
Monatsperformance: -20,79 %
Platz 5
mutares
Monatsperformance: -2,29 %
Monatsperformance: -2,29 %
Platz 6
HENSOLDT
Monatsperformance: -22,44 %
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Platz 7
DroneShield
Monatsperformance: -23,30 %
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Platz 8
Nagarro
Monatsperformance: +84,92 %
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Platz 9
TeamViewer
Monatsperformance: -17,27 %
Monatsperformance: -17,27 %
Platz 10
Porsche Holding SE
Monatsperformance: -18,29 %
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Platz 11
AIXTRON
Monatsperformance: -10,07 %
Monatsperformance: -10,07 %
Platz 12
SELLAS Life Sciences Group
Monatsperformance: +58,25 %
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Platz 13
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