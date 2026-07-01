Bereit für Ausbruch

Steigt die Alphabet-Aktie über 362,00 US-Dollar, würde sich zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Hoch aus Mitte Juni bei 376,00 US-Dollar eröffnen. Gelingt anschließend auch der Sprung über diese Marke, könnte die Aktie sogar einen neuen Rekord bei 423,27 US-Dollar ansteuern und sich damit auch für ein mittelfristiges Investment anbieten.

Nachdem die Aktie erfolgreich in die Unterstützungszone zwischen 321,80 und 331,15 US-Dollar zurückgelaufen war, griffen die Käufer wieder verstärkt zu. Am Dienstag stieg der Kurs bis an den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) sowie an die obere Begrenzung der Flaggenformation. Aus charttechnischer Sicht spricht dies für einen möglichen Ausbruch nach oben. Auch die technischen Indikatoren RSI und MACD deuten darauf hin, dass in den kommenden Stunden ein Kaufsignal entstehen könnte.

Auf der Unterseite würde sich das Chartbild erst dann deutlich eintrüben, wenn die Aktie nachhaltig unter ihren 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei aktuell 312,90 US-Dollar fällt. In diesem Fall wäre auch der seit April 2025 bestehende Aufwärtstrend gefährdet. Die Folge könnte eine Korrektur bis auf 271,95 US-Dollar und darunter auf 240,00 US-Dollar sein.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 362,00 US-Dollar

Kursziele : 376,00 und 423,27 US-Dollar

Renditechance via DN0G84 : 200 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0G84 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,57 - 2,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 324,113 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 324,113 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 356,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 423,27 US-Dollar Hebel: 11,95 Kurschance: + 200 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN14N0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,88 - 2,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 385,6055 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 385,6055 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 356,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,68 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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