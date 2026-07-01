Es winken neue Rekorde

Aktuell notiert der EuroStoxx 50 bei rund 6.325 Zählern. Aus charttechnischer Sicht könnte nun eine neue Aufwärtsbewegung beginnen. Kursziele von 6.401 Punkten und darüber hinaus 6.627 Zählern erscheinen daher durchaus möglich und könnten sich für ein Direktinvestment anbieten.

Mit dem Ausbruch vom 15. Juni über den damaligen Rekordstand von 6.199 Punkten erreichte der EuroStoxx 50 ein neues Allzeithoch bei 6.337 Punkten. Anschließend kam es zu einem kurzen Rücksetzer bis an das Ausbruchsniveau um 6.200 Zähler. Dort griffen Anleger jedoch rasch wieder zu, sodass sich der Index schnell stabilisierte.

Auf der Unterseite sollte der Index möglichst nicht mehr unter 6.140 Punkte fallen. Ein Rückgang unter diese Marke wäre ein klares Schwächesignal und könnte eine Korrektur bis auf 6.000 Punkte und darunter 5.800 Punkte sowie in den Bereich des EMA 200 auslösen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 6.337 Punkte

Kursziele : 6.401 und 6.627 Punkte

Renditechance via DN1UU3 : 60 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1UU3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,81 - 4,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.870,977 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 5.870,977 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.328,10 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.627 Punkte Hebel: 13,18 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2KT4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,90 - 4,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.818,402 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.818,402 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.328,10 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,92 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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