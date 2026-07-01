RBC stuft RIO TINTO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6400 auf 6300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das zweite Quartal der europäischen Bergbaukonzerne dürfte von Wechselkursschwankungen und der Kosteninflation geprägt worden sein, schrieb Ben Davis am Dienstag in seinem Branchenausblick. Im unsicheren Umfeld seien Prognosen für die Unternehmen schwierig. Am stärksten betroffen von höheren Dieselpreisen und Frachtkosten seien die großen Eisenerz-, Kohle- und Kupferförderer. Davis' bevorzugte Werte sind Glencore bei den diversifizierten Unternehmen und Norsk Hydro bei den Basismetallen, während er bei Rio Tinto skeptisch ist. Valterra, Endeavour und Hochschild Mining bleiben seine "Top Picks" im Edelmetallsektor./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 82,89EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Davis

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 64

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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