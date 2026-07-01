Goldpreis
Gold schwächelt Kurs rutscht auf 3.973,97 USD
Gold unter Druck: −-0,84 % in 24h auf 3.973,97 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,95 %
|1 Monat
|-11,72 %
|3 Monate
|-14,37 %
|1 Jahr
|+20,47 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.905,78USD. Heute steht er bei 3.973,97USD. Das Investment wäre auf 10.426,1USD gewachsen – eine Steigerung von +108,52 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. Kurzfristig lastet Druck durch fallende Inflationserwartungen und USD; der Kurs pendelte um 4.0k USD je Feinunze, mit Abgaben um ca. 3.8–4.0k in den letzten 14 Tagen. Befürworter setzen auf Physis/Minenselektion und hoffen auf Bodenbildung; andere bleiben skeptisch gegenüber nachhaltigen Aufwärtsimpulsen. Langfristig bleibt die Sicht vorsichtig.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|317,65EUR
|-0,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|112,00EUR
|-0,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|223,60EUR
|-1,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|302,42EUR
|+1,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|79,13EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|482,26EUR
|+1,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|333,48EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|67,56EUR
|-0,77 %
|Long
|1
|0,00
|112,55EUR
|-0,40 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,166EUR
|+0,60 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.