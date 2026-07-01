Gold schwächelt Kurs rutscht auf 3.973,97 USD

-0,84 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,95 % 1 Monat -11,72 % 3 Monate -14,37 % 1 Jahr +20,47 %

Gold verliertund fällt auf 3.973,97USD. Gewinnmitnahmen belasten den Markt, während die Nachfrage nachlässt.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.905,78USD. Heute steht er bei 3.973,97USD. Das Investment wäre auf 10.426,1USD gewachsen – eine Steigerung von +108,52 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. Kurzfristig lastet Druck durch fallende Inflationserwartungen und USD; der Kurs pendelte um 4.0k USD je Feinunze, mit Abgaben um ca. 3.8–4.0k in den letzten 14 Tagen. Befürworter setzen auf Physis/Minenselektion und hoffen auf Bodenbildung; andere bleiben skeptisch gegenüber nachhaltigen Aufwärtsimpulsen. Langfristig bleibt die Sicht vorsichtig.