Silber crasht. Was steckt dahinter?

-1,79 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat -22,12 % 3 Monate -21,00 % 1 Jahr +62,28 %

Silber bricht kräftig ein:auf 57,53. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 35,44902USD. Heute notiert Silber bei 57,53USD. Ihr Einsatz wäre nun 8.114,19USD wert – ein Zuwachs von +62,28 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment. Kurzfristig gibt es Abwärts-Szenarien (Ziele 65–70 USD, teils 50–30 USD als realistisch genannt), obwohl Silber bei ca. 58 USD über dem Langzeit-Hoch liegt. Die 14-Tage-Entwicklung ist volatil; einzelne Beiträge nennen heute ca. -2%. Langfristig sprechen Fundamentaldaten (Industriebedarf, Schuldenlast) für Aufwärtsdruck. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch, aber volatil.