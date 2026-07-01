Silberpreis
Silber crasht. Was steckt dahinter?
Starker Abverkauf: Silber verliert -1,79 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,95 %
|1 Monat
|-22,12 %
|3 Monate
|-21,00 %
|1 Jahr
|+62,28 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 35,44902USD. Heute notiert Silber bei 57,53USD. Ihr Einsatz wäre nun 8.114,19USD wert – ein Zuwachs von +62,28 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment. Kurzfristig gibt es Abwärts-Szenarien (Ziele 65–70 USD, teils 50–30 USD als realistisch genannt), obwohl Silber bei ca. 58 USD über dem Langzeit-Hoch liegt. Die 14-Tage-Entwicklung ist volatil; einzelne Beiträge nennen heute ca. -2%. Langfristig sprechen Fundamentaldaten (Industriebedarf, Schuldenlast) für Aufwärtsdruck. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch, aber volatil.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|317,65EUR
|-0,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|112,00EUR
|-0,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|223,60EUR
|-1,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|302,42EUR
|+1,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|79,13EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|482,26EUR
|+1,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|333,48EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|67,56EUR
|-0,77 %
|Long
|1
|0,00
|112,55EUR
|-0,40 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,166EUR
|+0,60 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.