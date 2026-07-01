Deutsche Börse-News
Kasse machen bei KI-Werten (ETF-Handel)
- Zweifel an KI-Bewertungen, Tech-ETFs werden verkauft
- Breit streuende World-ETFs bleiben weiterhin gesucht
- Geldmarkt-ETFs und Rohstoff-ETCs zeigen hohe Umsätze
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Platzt die KI-Blase, und ist es überhaupt eine? Zumindest wachsen die Zweifel an den hohen Bewertungen, KI- und Tech-ETFs werden verkauft. Gesucht bleiben breit streuende Indexfonds.
1. Juli 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die wachsende Skepsis gegenüber KI-Werten schlägt sich auch im ETF-Markt nieder. "Wir sehen einiges an Abgaben", erklärt Ivo Orlemann von der ICF Bank. Dagegen stehen breit streuende Aktien-ETFs weiter auf den Einkauflisten, wie Frank Mohr von der Société Générale berichtet - vor allem solche mit World-Aktien.
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Diese sind einmal mehr Schwerpunkt im Handel mit Aktien-ETFs. "Bei uns machen World-ETFs 40 Prozent der Umsätze aus", stellt Mohr fest. Zugegriffen werde bei MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983), FTSE All-World-Trackern von Vanguard (IE00B3RBWM25) oder MSCI ACWI-ETFs von SPDR (IE00B3YLTY66). Bei der ICF-Kundschaft bleibt der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594) beliebt. "Wir sehen aber auch Abgaben", bemerkt Orlemann.
Beide Seiten gespielt werden Mohr zufolge in den Orderbüchern der ETFs mit US-Aktien, bei leichtem Kaufüberhang: mit Zuflüssen in S&P 500-Tracker von iShares oder Vanguard (IE00B5BMR087, IE00BFMXXD54), aber Abflüssen aus einem aktiven ETF von JP Morgen (IE00069JGT58).
KI: Gewinnmitnahmen nach Rally
Auffällig ist die Abkehr von Tech-Werten: Nasdaq-ETFs stehen Mohr zufolge eindeutig auf den Verkaufslisten. Für die Tech-Branchen-ETFs sieht er zumindest einen kleinen Verkaufsüberhang. Beispiele: der iShares S&P 500 IT (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers AI & Big Data (IE00BGV5VN51). Von der ICF-Kundschaft wird der Amundi Stoxx Europe 600 Technology (LU2082998837) noch ge- und verkauft, der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) und der Global X AI Semiconductor & Quantum (IE0000ZL1RD2) werden aber abgestoßen, ebenso der WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged-ETN (IE00BLRPRL42).
Auch die Raumfahrt-Euphorie hat einen Dämpfer bekommen: Der umsatzstarke VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2), mittlerweile rund 30 Prozent von seinem Kurshoch im Mai entfernt, wird aktuell eher abgegeben, wie die Händler berichten.
MANGOS statt Mag7
Lange galten die Magnificent Seven als die Wachstumsunternehmen überhaupt. Jetzt kursiert an der Wall Street ein neues Kürzel, und zwar für die KI-Treiber: MANGOS, also Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI und SpaceX. Der Hintergrund: Das Kürzel Magnificent Seven soll sich nicht mehr als Abkürzung für die Marktführer verwenden lassen, da SpaceX nicht dabei sei. Die Börsengänge von Anthropic und OpenAI stehen noch aus und werden für Herbst 2026 oder Anfang 2027 erwartet.
Kursrücksetzer kennzeichnen auch die Rüstungsbranche, sogar schon seit Januar. Verkauft wird Orlemann zufolge der VanEck Defense (IE000YYE6WK5). Viel um geht laut Mohr zudem in Energie-ETFs, auch hier mit deutlichen Abgaben (IE00B8CJW150, IE00B42NKQ00).
Fast nur Geldmarkt-Tracker
Im Handel mit Anleihen-ETFs dreht sich fast alles um Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte - mit Geschäft in beide Richtungen. "Bei uns belegen sie acht Plätze auf der Top-Ten-Umsatz-Liste", konkretisiert Mohr. Dabei sind die Overnight Return-ETFs von Amundi (LU1190417599) und Xtrackers (LU0290358497).
Gold, Silber, Öl: Weiter reger Handel
Rege Umsätze sieht die ICF zudem bei Rohstoff-ETFs und -ETCs. "Das Bild ist aber uneinheitlich", stellt Orlemann fest. Umsatzspitzenreiter ist der währungsgesicherte Gold-ETC von Invesco (XS2183935274) mit "fast nur Käufen". Stark abverkauft werde hingegen ein Silberminen-ETF, der Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7). Wieder Käufe beobachtet Orlemann beim WisdomTree Brent Crude-ETC (JE00B78CGV99).
Der Goldpreis hat seit seinem Rekordhoch im Januar rund 28 Prozent verloren, Silber kostet sogar nur noch halb so viel wie damals. Der Ölpreis hat mit aktuell knapp 74 US-Dollar das Barrel das Niveau vor dem Nahostkrieg erreicht.
Von Anna-Maria Borse, 30. Juni 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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https://x.com/TheDailyGold/status/2070933884838285345?s=20
- 1973: 28 % in 5 Monaten
- 1975: 45 % in 20 Monaten (Ausreißer)
- 2006: 23 % in 5 Monaten
- 2008: 30 % in 7 Monaten
- 2020: 20 % in 7 Monaten
- 2022: 22 % in 6,5 Monaten
- Aktuell: 27 % in 5 Monaten
Die typische Korrektur: 23 %–30 % über 5–7 Monate.
Das Schlimmste ist vorbei."
Ich sehe das ähnlich, würde aber vorsichtig sein mit der Aussage, dass sich die Goldmarktlage bereits strukturell gegen Gold geändert hat.
Für mich ist erst einmal klarer: Der starke Aufwärtstrend ist gebrochen oder zumindest unterbrochen. Damit ist Gold kurzfristig nicht mehr in der einfachen Situation „Rücksetzer kaufen und laufen lassen“. Wer nach Trend handelt, braucht jetzt andere Kriterien: Bodenbildung, Rückeroberung wichtiger Marken, Realzinsen, Dollar, ETF-Flüsse und Zentralbankkäufe.
Bei möglichen Verkäufen durch Staaten wäre ich zurückhaltend. Ja, Liquiditätsdruck durch Energiepreise, Devisenbedarf oder geopolitische Spannungen kann Verkaufsdruck erzeugen. Aber daraus folgt noch nicht automatisch, dass Zentralbanken breit Gold verkaufen. Viele Staaten halten Gold gerade wegen Dollarzweifeln, Sanktionsrisiken und Vertrauensverlust im westlichen Finanzsystem.
Dazu kommt: Die BRICS-Staaten und andere Länder versuchen erkennbar, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Sie wollen weniger US-Staatsanleihen halten, bauen alternative Zahlungswege auf und arbeiten an Rohstoffbörsen bzw. Handelsstrukturen, bei denen Öl, Gas, Gold oder andere Rohstoffe perspektivisch auch außerhalb des Dollarraums gehandelt werden können. Das ist vermutlich erst der Anfang und spricht strukturell eher für Gold und Silber, nicht dagegen.
China ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wenn die chinesische Wirtschaft schwächelt, kann das kurzfristig Gold belasten. Andererseits könnte genau diese Unsicherheit die chinesische Zentralbank auch motivieren, weiter zu diversifizieren. Das ist also nicht eindeutig bearish.
Bei Silber kommt noch etwas hinzu: Dort wirkt der Preisverfall schwerer erklärbar, weil gleichzeitig von physischer Knappheit, hoher industrieller Nachfrage und angespannten Lagerbeständen die Rede ist. Ich wäre vorsichtig mit absoluten Manipulationsbehauptungen, aber der Verdacht liegt nahe, dass der Papiermarkt den physischen Markt zeitweise massiv überlagert. Wenn trotz Mangel der Preis stark fällt, passt das zumindest nicht sauber zu einem normalen freien Angebots-Nachfrage-Bild.
Mein Fazit: Die Korrektur ist real, und wer ausgestiegen ist, weil seine Kriterien gerissen wurden, hat sauber gehandelt. Aber ich würde daraus noch nicht ableiten, dass der große Edelmetall-Bullenmarkt beendet ist. Für mich ist es eher eine offene Übergangsphase: kurzfristig angeschlagen, mittelfristig unklar, strukturell weiterhin nicht tot.
Es gibt Schreiberlinge in diesem Forum die ich ausgeblendet habe (funktioniert aber nur, wenn man im Forum angemeldet ist). Deswegen sah ich auch Ilsebilse ihre Bildchen wieder. Mir gehen solche Charts am Ar...... vorbei! Weil die Gesamtsituation auf der Welt im Augenblick nicht normal ist. Da warte ich lieber wieder auf einen Beitrag von Humm. Seine Beiträge sind deutlich besser und informativer, wie das "Bildle malen von Ilsebilse"!