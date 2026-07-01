Kasse machen bei KI-Werten (ETF-Handel)

1. Juli 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die wachsende Skepsis gegenüber KI-Werten schlägt sich auch im ETF-Markt nieder. "Wir sehen einiges an Abgaben", erklärt Ivo Orlemann von der ICF Bank. Dagegen stehen breit streuende Aktien-ETFs weiter auf den Einkauflisten, wie Frank Mohr von der Société Générale berichtet - vor allem solche mit World-Aktien.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Platzt die KI-Blase, und ist es überhaupt eine? Zumindest wachsen die Zweifel an den hohen Bewertungen, KI- und Tech-ETFs werden verkauft. Gesucht bleiben breit streuende Indexfonds.

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Diese sind einmal mehr Schwerpunkt im Handel mit Aktien-ETFs. "Bei uns machen World-ETFs 40 Prozent der Umsätze aus", stellt Mohr fest. Zugegriffen werde bei MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983), FTSE All-World-Trackern von Vanguard (IE00B3RBWM25) oder MSCI ACWI-ETFs von SPDR (IE00B3YLTY66). Bei der ICF-Kundschaft bleibt der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594) beliebt. "Wir sehen aber auch Abgaben", bemerkt Orlemann.

Beide Seiten gespielt werden Mohr zufolge in den Orderbüchern der ETFs mit US-Aktien, bei leichtem Kaufüberhang: mit Zuflüssen in S&P 500-Tracker von iShares oder Vanguard (IE00B5BMR087, IE00BFMXXD54), aber Abflüssen aus einem aktiven ETF von JP Morgen (IE00069JGT58).

KI: Gewinnmitnahmen nach Rally



Auffällig ist die Abkehr von Tech-Werten: Nasdaq-ETFs stehen Mohr zufolge eindeutig auf den Verkaufslisten. Für die Tech-Branchen-ETFs sieht er zumindest einen kleinen Verkaufsüberhang. Beispiele: der iShares S&P 500 IT (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers AI & Big Data (IE00BGV5VN51). Von der ICF-Kundschaft wird der Amundi Stoxx Europe 600 Technology (LU2082998837) noch ge- und verkauft, der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) und der Global X AI Semiconductor & Quantum (IE0000ZL1RD2) werden aber abgestoßen, ebenso der WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged-ETN (IE00BLRPRL42).

Auch die Raumfahrt-Euphorie hat einen Dämpfer bekommen: Der umsatzstarke VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2), mittlerweile rund 30 Prozent von seinem Kurshoch im Mai entfernt, wird aktuell eher abgegeben, wie die Händler berichten.

MANGOS statt Mag7



Lange galten die Magnificent Seven als die Wachstumsunternehmen überhaupt. Jetzt kursiert an der Wall Street ein neues Kürzel, und zwar für die KI-Treiber: MANGOS, also Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI und SpaceX. Der Hintergrund: Das Kürzel Magnificent Seven soll sich nicht mehr als Abkürzung für die Marktführer verwenden lassen, da SpaceX nicht dabei sei. Die Börsengänge von Anthropic und OpenAI stehen noch aus und werden für Herbst 2026 oder Anfang 2027 erwartet.

Kursrücksetzer kennzeichnen auch die Rüstungsbranche, sogar schon seit Januar. Verkauft wird Orlemann zufolge der VanEck Defense (IE000YYE6WK5). Viel um geht laut Mohr zudem in Energie-ETFs, auch hier mit deutlichen Abgaben (IE00B8CJW150, IE00B42NKQ00).

Fast nur Geldmarkt-Tracker



Im Handel mit Anleihen-ETFs dreht sich fast alles um Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte - mit Geschäft in beide Richtungen. "Bei uns belegen sie acht Plätze auf der Top-Ten-Umsatz-Liste", konkretisiert Mohr. Dabei sind die Overnight Return-ETFs von Amundi (LU1190417599) und Xtrackers (LU0290358497).

Gold, Silber, Öl: Weiter reger Handel



Rege Umsätze sieht die ICF zudem bei Rohstoff-ETFs und -ETCs. "Das Bild ist aber uneinheitlich", stellt Orlemann fest. Umsatzspitzenreiter ist der währungsgesicherte Gold-ETC von Invesco (XS2183935274) mit "fast nur Käufen". Stark abverkauft werde hingegen ein Silberminen-ETF, der Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7). Wieder Käufe beobachtet Orlemann beim WisdomTree Brent Crude-ETC (JE00B78CGV99).

Der Goldpreis hat seit seinem Rekordhoch im Januar rund 28 Prozent verloren, Silber kostet sogar nur noch halb so viel wie damals. Der Ölpreis hat mit aktuell knapp 74 US-Dollar das Barrel das Niveau vor dem Nahostkrieg erreicht.

Von Anna-Maria Borse, 30. Juni 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



