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    HEYDUDE und Fusion Shoes legen Streit um Schuhdesign in Deutschland bei

    HEYDUDE und Fusion Shoes legen Streit um Schuhdesign in Deutschland bei
    Foto: adobe.stock.com

    BROOMFIELD, Colorado, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HEYDUDE und Fusion Shoes haben einen Rechtsstreit vor dem Landgericht Köln beigelegt, der bestimmte Fusion Superlight-Modelle betraf, bei denen HEYDUDE eine Verletzung von Rechten im Zusammenhang mit den „Wally"-Schuhen der Marke geltend gemacht hatte.

    HEYDUDE ist eine weltweit bekannte Schuhmarke, die für leichte, lässige Modelle bekannt ist, die für Komfort im Alltag entwickelt wurden. Fusion Shoes, eine Marke der CM Laufsteg München International Brands GmbH mit Sitz in Pirmasens, Deutschland, entwickelt und vertreibt Schuhe in verschiedenen Märkten.

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    „Wir freuen uns, eine Einigung erzielt zu haben, die die Integrität des geistigen Eigentums von HEYDUDE schützt und den Wert der unverwechselbaren Designs unserer Marken stärkt", sagte Beth Cooperstein, Vice President, Global Intellectual Property, bei Crocs, Inc. „Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, unsere Rechte angemessen durchzusetzen und den fairen Wettbewerb auf dem Markt zu fördern."

    Gemäß den Bedingungen des Vergleichs hat Fusion Shoes den Verkauf der in diesem Fall betroffenen Fusion-Superlight-Modelle in Deutschland seit April eingestellt.

    Informationen zu Crocs, Inc.:

    Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX) mit Hauptsitz in Broomfield, Colorado, ist ein weltweit führender Anbieter von innovativem Freizeitschuhwerk für jedermann und verbindet Komfort und Stil mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Verbraucher schätzen und lieben. Zu den Marken des Unternehmens zählen Crocs und HEYDUDE; seine Produkte werden in mehr als 85 Ländern über den Großhandel und im Direktvertrieb an Endverbraucher verkauft. Weitere Informationen zu Crocs, Inc. finden Sie unter investors.crocs.com. Um mehr über unsere Marken zu erfahren, besuchen Sie , www.crocs.com, oder , www.heydude.com,. Interessierte können außerdem die Websites , https://investors.crocs.com/news-and-events/ und besuchen und sowohl Crocs als auch HEYDUDE auf ihren sozialen Plattformen folgen.

    Medienkontakt:
    Sarah Pariseau
    spariseau@crocs.com

    HEYDUDE 2025/26 Logo

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2824026/2025_HEYDUDE_Ocean_1200px_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/heydude-und-fusion-shoes-legen-streit-um-schuhdesign-in-deutschland-bei-302815024.html




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