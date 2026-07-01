Aktien Frankfurt Ausblick
Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle
- Dax bleibt zur Wochenmitte bewegt und lethargisch
- Stockende US Iran Verhandlungen dämpfen Aktienmärkte
- Siltronic erholt, Adidas und Puma leicht im Minus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Dienstag tut sich beim Dax zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das dürfte auch die Aktienmärkte bremsen. Der frühbörsliche Indikator X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit gut 25.000 Punkten einen nahezu unbewegten Dax.
Seit Mitte Juni pendelt der Dax in einer Spanne von etwa 24.600 bis 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch".
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate tat sich am Morgen ebenfalls wenig. Aktien von Adidas und Puma gaben leicht nach im Vergleich zu ihren Xetra-Schlusskursen am Vortag. Hier belasteten vorsichtige Aussagen des US-Kontrahenten Nike zum erwarteten Umsatz in den kommenden Quartalen.
In der zweiten Reihe setzten die Papiere von Siltronic mit plus 3,5 Prozent die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Die Aktien des Wafer-Herstellers für die Chip-Industrie hatten zuvor stark nachgegeben.
LEG Immobilien gaben leicht nach, belastet von einer negativen Analyse des französischen Investmenthauses Exane BNP./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 34,81 auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 41,62 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +21,23 %/+130,91 % bedeutet.
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DAX.........am ,,Resist-25000-Tag"
DAX......... am ,,DanachDrama-Tag"
Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.