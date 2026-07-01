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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt zur Wochenmitte bewegt und lethargisch
    • Stockende US Iran Verhandlungen dämpfen Aktienmärkte
    • Siltronic erholt, Adidas und Puma leicht im Minus
    Aktien Frankfurt Ausblick - Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Dienstag tut sich beim Dax zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das dürfte auch die Aktienmärkte bremsen. Der frühbörsliche Indikator X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit gut 25.000 Punkten einen nahezu unbewegten Dax.

    Seit Mitte Juni pendelt der Dax in einer Spanne von etwa 24.600 bis 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch".

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    Im vorbörslichen Handel auf Tradegate tat sich am Morgen ebenfalls wenig. Aktien von Adidas und Puma gaben leicht nach im Vergleich zu ihren Xetra-Schlusskursen am Vortag. Hier belasteten vorsichtige Aussagen des US-Kontrahenten Nike zum erwarteten Umsatz in den kommenden Quartalen.

    In der zweiten Reihe setzten die Papiere von Siltronic mit plus 3,5 Prozent die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Die Aktien des Wafer-Herstellers für die Chip-Industrie hatten zuvor stark nachgegeben.

    LEG Immobilien gaben leicht nach, belastet von einer negativen Analyse des französischen Investmenthauses Exane BNP./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 34,81 auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 41,62 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +21,23 %/+130,91 % bedeutet.





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