GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 30. Juli passte Analyst Ben Rada Martin seine Schätzungen am Dienstagmorgen noch einmal an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 167EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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