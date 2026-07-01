Circle verliert zweistellig nach Bekanntgabe von Open USD

Zu den namhaften Partnern gehören unter anderem Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock und Coinbase. Investoren befürchten, dass Circles Stablecoin USDC künftig Marktanteile an den neuen Wettbewerber verlieren könnte.

Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle schloss am Dienstag mit einem Minus von 17,55 Prozent bei 62,63 US-Dollar. Auslöser war die Vorstellung von Open USD (OUSD), einem neuen Stablecoin-Projekt, das von mehr als 140 Unternehmen unterstützt wird.

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Open USD erhöht den Wettbewerbsdruck im Stablecoin-Markt

Open USD wird von einem breiten Industriekonsortium getragen und will sich insbesondere durch ein attraktives Geschäftsmodell für Partnerunternehmen differenzieren.

Laut den Initiatoren sollen Unternehmen, die Open USD nutzen oder integrieren, künftig einen Großteil der Erträge aus den Reserveanlagen des Stablecoins erhalten. Das Projekt soll noch im Laufe dieses Jahres an den Markt gehen und richtet sich gezielt an Zahlungsdienstleister, Banken und Unternehmen.

William Blair: Markt reagiert übertrieben

Die Analysten von William Blair bewerten den starken Kursrückgang jedoch deutlich gelassener. In einer aktuellen Studie bezeichneten sie den Ausverkauf als überzogen und bestätigten ihre Einstufung "Outperform" für die Circle-Aktie.

Aus Sicht der Analysten sei der Wettbewerb im Stablecoin-Sektor zwar unvermeidlich, gleichzeitig bestätige er aber das enorme Wachstumspotenzial dieses Marktes. Vielmehr könne der Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance für langfristig orientierte Investoren darstellen.

USDC profitiert von Größe und Infrastruktur

Nach Einschätzung von William Blair verfügt Circle über erhebliche strukturelle Vorteile, die sich nicht kurzfristig kopieren lassen.

USDC besitzt derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 74 Milliarden US-Dollar und zählt zu den liquidesten Stablecoins weltweit. Hinzu kommt das umfangreiche Zahlungsnetzwerk Circle Payments Network, das speziell für institutionelle Anwendungen entwickelt wurde.

Die Analysten argumentieren, dass neue Wettbewerber zwar Kapital und prominente Partner mitbringen könnten, der Aufbau vergleichbarer Liquidität, Infrastruktur und Marktakzeptanz jedoch Jahre dauern dürfte.

Dementsprechend stuften sie die aktuellen Wettbewerbssorgen als übertrieben ein.

Circle-Chef Jeremy Allaire zeigt sich gelassen

Auch Circle-CEO Jeremy Allaire reagierte kurz nach der Ankündigung gelassen.

In einem Beitrag auf der Plattform X bezeichnete er USDC weiterhin als den "vertrauenswürdigsten, am weitesten verbreiteten und institutionstauglichsten Stablecoin der Welt".

Auch Tether begrüßt den neuen Konkurrenten

Auch Tether-CEO Paolo Ardoino reagiert auf die Ankündigung. Der Chef des größten Stablecoin-Anbieters kommentierte die Vorstellung von Open USD ebenfalls auf X und schrieb knapp: "Willkommen OUSD. Spieler Nummer zwei hat das Spiel betreten."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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