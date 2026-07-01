Goldman hebt Ziel für Adidas auf 185 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 177,8 auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 31,93 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +4,49 %/+18,61 % bedeutet.