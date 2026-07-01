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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Ziel für Adidas auf 185 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Kursziel für Adidas auf 185 Euro
    • Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielanhebung
    • Analyst Edwards erwartet Q2 Ebit 620 Mio Euro
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Adidas auf 185 Euro - 'Neutral'
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 620 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mit Blick auf den Bericht am 30. Juli schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 177,8 auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 31,93 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +4,49 %/+18,61 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 185 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 185,00, was eine Steigerung von +4,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des frühen WM‑Aus auf adidas: mögliche kurzfristige Kursrückgänge, Debatten über entgangene Trikotumsätze versus Kosteneinsparungen durch verlorene DFB‑Deals, Bewertung und Rückkäufe/Governance, Sponsoring‑Diversifizierung als fundamentale Stabilisierung sowie erste technische Warnsignale.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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