GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16525 auf 16370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das zweite Quartal sieht Analyst Rajan Sharma seine Prognosen etwas unter dem von den Briten ermittelten Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im Fokus stehen bei ihm die Forschungsausgaben sowie der Gegenwind für Farxiga./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 163,8EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 163,7

Kursziel alt: 165,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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