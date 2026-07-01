BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 330 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner sieht drei Faktoren, die die Gewinnerwartungen an die Franzosen nach dem Halbjahresbericht am 28. Juli weiter hochtreiben dürften. Dies seien die Geschäftszahlen des Konkurrenten GE Aerospace Mitte Juli, die Farnborough International Airshow vom 20. bis 24. Juli sowie der Geschäftsbericht von Safran selbst, wie Kerner am Dienstagnachmittag schrieb. Sie hob ihre Schätzungen an und liegt nach eigenen Angaben über den Konzernzielen und dem Konsens. Kerner setzt vor allem auf das ihr zufolge am Markt unterschätzte Servicegeschäft des Triebwerkbauers./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 345,5EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Milene Kerner

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 370

Kursziel alt: 330

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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