BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 330 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner sieht drei Faktoren, die die Gewinnerwartungen an die Franzosen nach dem Halbjahresbericht am 28. Juli weiter hochtreiben dürften. Dies seien die Geschäftszahlen des Konkurrenten GE Aerospace Mitte Juli, die Farnborough International Airshow vom 20. bis 24. Juli sowie der Geschäftsbericht von Safran selbst, wie Kerner am Dienstagnachmittag schrieb. Sie hob ihre Schätzungen an und liegt nach eigenen Angaben über den Konzernzielen und dem Konsens. Kerner setzt vor allem auf das ihr zufolge am Markt unterschätzte Servicegeschäft des Triebwerkbauers./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 345,5EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Milene Kerner
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 330
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Milene Kerner
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 330
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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